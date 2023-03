Zum Osterfest gehören bunte Eier dazu. Am Freitagnachmittag hatte die Kinder und ihre Eltern die Gelegenheit im Familienstützpunkt Volkach ausgeblasene Eier zu gestalten. Mit bunten Acrylfarben wurden die mitgebrachten Eier voller Freude bunt bemalt. Zuvor wurde diese auf Schaschlikstäbchen mit einem Gummi fixiert, so dass sie nicht verrutschen können. Nachdem die Grundfarbe getrocknet war tupften und stempelten die kleinen Künstler noch begeistert mit Wattestäbchen, Finger oder Schwämmchen Muster auf die Eier. Auch ausgestanzte Herzen oder Blumen fanden darauf Platz. So hatten die Eier alle einen besonderen Charme und der Nachmittag verging im Flug. Mit Hilfe der Eltern wurden die Eier noch mit einem farbig passenden Bändchen und einer Perle versehen, so dass sie zu Hause gleich am Osterstraß aufgehängt werden können. Nun kann Ostern kommen.

Von: Ellen Ströhlein (Leitung, Familienstützpunkt Volkach)