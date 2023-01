Polizeioberkommissarin Kerstin Maier kam eigens in die Mittelschule Wiesentheid, um den Schülern und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen den korrekten Umgang mit dem Smartphone näherzubringen. Dazu aktivierte sie das Vorwissen der Schüler, indem sie nach der Nutzung und den dafür benötigten Apps fragte. Es zeigte sich, dass die Schüler unterschiedliche Apps nutzten, allerdings waren ihnen dabei nicht alle damit verbundenen Probleme bewusst. Mittels verschiedener Sachsituationen ging sie auf die verschiedenen Rechte ein wie zum Beispiel das Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, Achtung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und ab wann man strafmündig ist. Daneben gab sie aber auch Tipps, dass man sich z.B. die Sicherheitseinstellungen bei den jeweiligen Apps genauer anschauen sollte oder wie man an erlaubte, das heißt frei zugängliche Bilder - zum Beispiel für ein Referat - kommt. Ziel ist es, den Schülern den achtsamen Umgang mit dem Handy näherzubringen und auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Denn, wie heißt es so schön: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Von: Gerlitta Brunner (Lehrerin, Mittelschule Wiesentheid)