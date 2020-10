Einem Antrag des Sportfischervereins auf Bezuschussung für den Anschaffung eines Aufsitzmähers wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht stattgegeben. Der Verein hatte den Mäher erst gekauft und danach den Antrag gestellt. "Bereits abgeschlossene Investitionen werden nicht bezuschusst", so Bürgermeister Rüdiger Gerst (CSU). Einige Gemeinderäte befürchteten bei positivem Bescheid die Schaffung eines Präzedenzfalls, alle Vereine müssten sich an die Vorgaben der Gemeinde halten.

Der zweite Antrag des Vereins hatte indes Erfolg: In diesem und dem kommenden Jahr erhält er jeweils 150 Euro für das Abmähen und Mulchen der Liegewiese am Baggersee und für die Wartungskosten für den Aufsitzmäher. Für weitere Jahre muss der Verein einen neuen Antrag stellen.

In seinem Kurzbericht ging Gerst auf eine Auszeichnung für die Gemeindebücherei ein, sie hat das Büchereisiegel in Silber vom Sankt-Michaelsbund erhalten. An der Baustelle der Autobahnbrücke hat eine Besichtigung stattgefunden, die Arbeiten lägen im Plan. "Die Lärmschutzmaßnahmen durch die Brückenkonstruktion sind ein Erfolg für Kemmern", so Gerst.

Aufgrund der hohen Frequentierung des Schulbusses um 7 Uhr morgens werde nun ein zweiter Bus eingesetzt. Und: Seit 5. Oktober wird der Mainradweg aufgrund der Bauarbeiten im Bereich der Kläranlage gesperrt, geplant sei bis Mitte 2021. Auf Nachfrage, wie die Umleitung der Radfahrer erfolge, diskutierten die Räte über die Frage, ob es eine Alternative zur Umleitung über die Hallstadter Straße zum Radweg entlang der Staatsstraße gebe. Der Bürgermeister sicherte zu, zu prüfen, ob die Umleitung nicht auch durch die Breitengüßbacher Straße erfolgen könne.