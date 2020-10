Trotz der Corona-Krise setzte im Landkreis Kronach die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt bereits im September mit einer spürbaren Dynamik ein. Dies berichtet die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Die Zahl der Arbeitslosen schrumpfte um 159 Personen oder 9,9 Prozent auf 1 449. Kronach verzeichnete mit der Stadt Coburg unter allen Kreisen und Städten des gesamten Arbeitsagenturbezirks prozentual den kräftigsten Rückgang innerhalb der letzten vier Wochen.

Es verloren 1,9 Prozent weniger ihre Beschäftigung als in 2019. Gleichzeitig fanden 28,0 Prozent mehr einen neuen Arbeitsplatz als vor einem Jahr. Gegenüber dem letzten Jahr ist die Arbeitslosigkeit um 217 Personen bzw. 17,6 Prozent gestiegen (geringste Erhöhung agenturbezirksweit). Die Arbeitslosenquote verringerte sich seit August um 0,4 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent (Vorjahr 3,2 Prozent).

Der Arbeitgeberservice bekam im September 129 Stellenangebote gemeldet, fünf weniger als im Vorjahr. Im Bestand gibt es aktuell 625 Beschäftigungsangebote, lediglich 4,0 Prozent (-26) weniger als vor einem Jahr. Besonders für Fachkräfte bietet der Stellenmarkt ohne spezifischen Schwerpunkt wieder zunehmend Chancen.

Auch auf Agenturebene, die Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels umfasst, ging die Zahl der Arbeitslosen deutlich zurück. Sie verringerte sich im September um 1063 Personen (-7,6 Prozent) auf 12 915. Seit Mai sank sie somit erstmalig wieder unter die 13 000-Marke. In diesem Jahr fiel der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September um 258,6 Prozent kräftiger aus als vor einem Jahr (-411 Personen im September 2019). Die Zahl der Arbeitslosen liegt aktuell um 24,6 Prozent bzw. 2551 Frauen und Männer über dem Vorjahresniveau. Zum Vergleich: Vor drei Monaten, als der Höchststand erreicht war, lag sie um noch 39,7 Prozent bzw. 3555 Personen darüber.

Die Arbeitslosenquote auf Agenturebene reduzierte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 3,0 Prozent.

"Scheinbar von der Corona-Krise unbeeindruckt reagierte der Arbeitsmarkt bereits zum Herbstanfang im September mit einem zwar für die Jahreszeit typischen, jedoch überraschend dynamischen Beschäftigungsanstieg, nachdem die Arbeitslosig-keit in den beiden Monaten zuvor nicht nur krisen-, sondern überwiegend saisonal bedingt gestiegen war", so Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, zur aktuellen Lage. Zum ersten Mal seit seit Beginn der Krise im März habe die Zahl der Arbeitslosen wie-der abgenommen. Der um mehr als doppelt so intensive Rückgang wie im Vorjahr hat laut Glos mehrere Gründe: Zum einen wurden erneut weniger Menschen entlassen und es fanden mehr eine neue Beschäftigung als vor der Krise in 2019. Vor allem Fachkräfte werden wieder verstärkt nachgefragt und eingestellt. Im Verlauf des Septembers starteten noch viele jugendliche Nachzügler coronabedingt in eine Ausbildung oder fanden nach ihrer Lehre nun eine Anschlussbeschäftigung. Aufgrund der Krise vorübergehend zurückgestellte Einstellungen wurden nun vorgenommen. Glos: "Ich bin daher leicht optimistisch und rechne im Oktober mit der Fortsetzung des Herbstaufschwungs und einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit." red