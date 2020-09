Mit einem Vortrag, Kursen, Konzerten und Führungen begeht die VHS Bamberg Stadt den 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins. Den Auftakt macht an diesem Wochenende September das "Projekt nonoise: Elegie. Oder Ode. An Friedrich H." mit dem Komponisten Jochen Neurath. Die Teilnehmer erarbeiten an zwei Wochenenden gemeinsam eine Uraufführung. Diese Konzerte finden am Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr, und Samstag, 10. Oktober, 17 Uhr, im Alten E-Werk statt. "Moderne trifft auf Antike: Friedrich Hölderlin und die Griechen" lautet ein fünfteiliger Kurs mit Philosophiedozent Marc Olivier Talabardon, der am Montag, 28. September, 18.30 Uhr im Alten E-Werk startet. Schriftsteller Andreas Reuß widmet sich am 6. Oktober um 19 Uhr "Hölderlin in Franken - speziell auch in Bamberg und im Bamberger Umland". Wegen des großen Interesses an der Führung "Die Hölderlin-Affäre" mit Andreas Reuß findet am 24. Oktober, 14.30 bis 16.30 Uhr, ein Zusatztermin statt. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter www.vhs-bamberg.de oder telefonisch unter 0951/871108 erforderlich. red