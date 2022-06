Der Spielmannszug der FFW Höchstadt lädt alle Musikfreunde zum Jubiläumskonzert „70 Jahre Spielmannszug “ ein. Das Konzert findet am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr in der Fortuna-Kulturfabrik Höchstadt (Innenhof) statt. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr. Für den Eintritt bringen Erwachsene 10 Euro und Kinder 6 Euro mit. Der Kartenvorverkauf ist bei der Fortuna-Kulturfabrik, Zigarrenhaus Riegler sowie über die Leitung Marianne Zimmermann, Telefon 3780, möglich. Auch an der Abendkasse sind noch Karten zu erwerben. Alle Spielleute des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Höchstadt freuen sich auf einen lauen Sommerabend bei abwechslungsreicher Musik. Es werden Snacks und Getränke angeboten. Foto: Thomas Bolzmann