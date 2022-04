Herzogenaurach — Bei sonnigem und trockenem Wetter wurde in den katholischen Pfarreien von Herzogenaurach der Palmsonntag gefeiert.

Mit dem Palmsonntag, der am Beginn der Karwoche steht, gedenken die Christen in Anlehnung an die Ereignisse vor rund 2000 Jahren des triumphalen Einzugs Jesu in Jerusalem. Gleich seinen Zeitgenossen, bekunden die Gläubigen mit einer Prozession Christus als ihren König, dem sie in Glaube und Liebe folgen. Aber nur wenige Tage später riefen die gleichen Bewohner Jerusalems ein sehr lautes „Kreuzige ihn“. Der bejubelte Triumphzug endete nur wenig später als Leidensweg am Holz des Kreuzes.

Weihe der Palmkätzchen

Die Gottesdienstbesucher in Herzogenaurach hatten Buchs- und Palmkätzchenzweige teilweise mit Osterglocken zum Weihen zusammengestellt und mitgebracht. Sowohl durch die Weihe der Palmkätzchen als auch durch die verlesenen Texte wurde an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, dem die Bevölkerung einen begeisterten Empfang mit Palmzweigen bereitet hatte, die sie ihm zusammen mit ihren Kleidern auf den Weg legten.

An der Dreifaltigkeitskapelle am Welkenbacher Kirchweg begrüßte Pater Claus Bayer besonders die Kinder, die ihre kleinen Buschen zur Kapelle mitgebracht hatten. Etwa 20 von ihnen hatten am Samstag gemeinsam aus Buchs, Wacholder, Lorbeer und Weidenzweigen diese Palmbuschen selber arrangiert. Für Pater Bayer gelte es, in diese Feier alle Anliegen mit hineinzunehmen, auch den Frieden der Welt. Denn die Osterpassion ist der Sieg Gottes über den Tod. Das von ihm verlesene Evangelium nach Johannes schilderte den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem.

Im Anschluss segnete Pater Bayer die Palmzweige der Gläubigen der Pfarrei St. Otto. Anschließend zogen die Gläubigen in einer Prozession zur Pfarrkirche. Die Kinder trugen ihre Palmbuschen stolz von der Kapelle zur Pfarrkirche, tragen doch die Palmkätzchen Segen und Heil in die Häuser, wie Pater Bayer betonte.