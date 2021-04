bernhard Panzer

Die Aktion war gut gemeint und fand auch die erhoffte große Nachfrage, doch sie führte auch zu einer ebenso großen Enttäuschung bei vielen Kindern. Denn die von der Förder- und Werbegemeinschaft (Föwe) versteckten Ostereier , die allesamt mit einem Herzo-Gutschein versehen waren, waren schon vor der Suchaktion zu einem großen Teil verschwunden.

Offenbar hatten sich in der Nacht schon Suchende auf den Weg gemacht und die Eier samt den Gutscheinen weggepflückt, wie Erster Vorsitzender Stefan Müller vermutet. Freilich sei das sehr schade, wie Müller sagte. Damit habe man aber auch nicht gerechnet.

An Ostern galt im Landkreis noch die Ausgangssperre . Kurz zuvor, gegen halb zehn Uhr am Abend, haben sich die " Osterhasen " des Vereins auf den Weg gemacht und versteckten, mit Taschenlampen ausgestattet, die Eier. "Vielleicht hat uns da jemand gesehen", meint Müller. Jedenfalls müssen anschließend, also noch in der Nacht, die ungebetenen Sammler gekommen sein. Dabei galt ja noch die Ausgangssperre , weshalb im Grunde niemand hätte unterwegs sein dürfen.

Ein paar Finder hatten noch Glück und kehrten mit einem Fund nach Hause zurück. Viele Kinder blieben aber wohl ohne Erfolg. Auch auf Facebook wurde der Enttäuschung in vielen Kommentaren Luft verschafft.

Die Mitglieder der Föwe werden nun genau darauf achten, wer nun wie viele Gutscheine abgibt. Kommt da ein Jugendlicher mit fünf Gutscheinen, dann wisse man schon, wie der Hase läuft, sagte Müller.

Am Ostermorgen hatten sich, wie berichtet, viele Kinder mit ihren Eltern auf dem Marktplatz versammelt und machten sich auf den Weg, um die vielen Verstecke zu suchen. Die Organisatoren hatten zuvor um Fairness bei der Suche gebeten. Jedes Kind sollte nur ein Ei mit nach Hause nehmen.