In der Kulturscheune hielt der Heimatverein Reicher Ebrachgrund seine Hauptversammlung ab. Auf der Tagesordnung standen Jahresrückblick und -ausblick.

In der Versammlung rief Vorsitzender Rudi Schmidt die Vereinsmitglieder dazu auf, Bilder und Gegenstände mit Bezug zu den Gemeinden im Reichen Ebrachgrund an das Archiv des Heimatvereins zu geben.

Passend zu diesem Aufruf hatte Otto Pröls alte Bilder aus Mühlhausen und eine Banderole für Geldscheine über gesamt 20.000 Mark mit dem Aufdruck Johann Michael Meyer Mühlhausen in Oberfranken dabei und übergab sie dem Verein.

Rückblick auf das Jahr

Dank der Corona-Lockerungen konnten im vergangenen Jahr im Heimatverein Reicher Ebrachgrund wieder Programmpunkte wie eine Stadtführung am 22. Juli in Schlüsselfeld auf dem neuen Rundweg oder das Ferienprogramm für Kinder am 15. August mit dem Besuch der Felsenkeller in der Kotten und dem jüdische Friedhof angeboten werden. Anlässlich der Mühlhausener Kerwa war am 4. September das Archiv geöffnet. Der Verein pflegt auch Verbindung zu den Nachfahren ehemaliger jüdischer Bewohner von Mühlhausen . So war am 13. September John Reitzenstein aus London zu Besuch in Mühlhausen und besuchte auch die Gräber der Reitzenstein-Verwandtschaft auf dem Mühlhausener Friedhof. Unternommen wurde eine Herbstwanderung nach Schlüsselau am 9. Oktober. Anlässlich der Kerwa in Pommersfelden war am 23. Oktober das Kuhstall-Museum der Familie Zürl geöffnet. Den Abschluss des Vereinsjahres machte am 25. November die Präsentation des 36. Heimatboten.

Vortrag zur Inflation

Da Kassier Hans-Günter Emrich einen guten Kassenstand präsentierte und die Kassenprüfer eine vorbildliche Kassenführung bescheinigten, konnte der Vorstand durch die anwesenden Mitglieder entlastet werden. Der Verein zählt inzwischen 330 Mitglieder.

Als Abschluss des Abends gab es einen Vortrag von Kreisheimatpfleger Manfred Welker zur Inflation vor 100 Jahren in Deutschland.