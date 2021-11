Eine ganz besondere Ehre: Helga Leißner vom ASV Forth ist in den „Club 100“ des Deutschen Fußball Bundes ( DFB ) aufgenommen. Dieser DFB-Ehrenamtspreis ist eine Anerkennung und Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement im deutschen Fußball. So erlebte die stellvertretende Vorsitzende des ASV Forth in Dortmund bei der offiziellen Ehrungsveranstaltung des DFB und einem exklusiven Ehrenessen ein besonderes persönliches „Highlight“. „Das ist eine Ehre, die man selten bekommt“, schildert Helga Leißner ihren Aufenthalt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Ehrung auch vom BFV

Sie wurde bereits im Jahr 2019 „Ehrenamtspreissiegerin“ des BFV für den Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund. Diese besondere Auszeichnung hat für sie persönlich und auch für ihren Verein, den ASV Forth , sehr positive Auswirkungen.

Groß war die Freude auch beim Verein sowie dessen Vorsitzendem Martin Hofmann . Die Ehrung durch den DFB wurde bei der Jahresversammlung des ASV noch mal besonders gewürdigt. Im Beisein des mittelfränkischen Bezirksehrenamtsreferenten des BFV , Alexander Männlein, und von Zweitem Bürgermeister Reinhard Zeiß überreichte die Kreisehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Erlangen/Pegnitzgrund, Kathrin Bödelt, das Vereinsgeschenk an den ASV Forth in Form von zwei Mini-Toren und fünf Spielbällen.

Richard Sänger