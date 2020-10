Im Agenturbezirk Fürth mit seinen Städten Fürth und Erlangen sowie den Landkreisen Fürth, Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch - Bad Windsheim sind im September 13 447 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 658 Personen oder 4,7 Prozent weniger als im Vormonat, aber 3270 oder 32,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt mit aktuell 3,9 Prozent um 0,2 Prozentpunkte niedriger als vor einem Monat, aber 0,9 höher als im September letzten Jahres.

Stadt Erlangen

In der Stadt Erlangen sind 2899 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 76 Personen oder 2,6 Prozent weniger als im Vormonat, aber 650 oder 28,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt mit aktuell 4,4 Prozent um 0,2 Prozentpunkt niedriger als vor einem Monat, aber 0,9 höher als im September letzten Jahres. Die Personalnachfrage ist nur leicht belebt. So haben die örtlichen Arbeitgeber im Berichtsmonat 236 offene Stellen gemeldet. Das sind acht Angebote oder 3,5 Prozent mehr als ein Monat zuvor und vier oder 1,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 2304 Vakanzen gemeldet. Das sind 657 Ausschreibungen oder 22,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Bestand umfasst derzeit 878 offene Stellen. Das sind sieben Angebote oder 0,8 Prozent mehr als im Vormonat, aber 264 oder 23,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Von April bis September haben sich in der Stadt Erlangen 1573 Menschen arbeitslos gemeldet, die vorher am 1. Arbeitsmarkt beschäftigt waren. Das sind 178 Personen oder 12,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im September waren es 254 Frauen und Männer. Das sind vier Personen oder 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Von April bis September wurden 1334 Anzeigen für Kurzarbeit geprüft. Diese betreffen insgesamt 23 434 Personen. Im September wurden vier Anzeigen geprüft, in denen neun Personen benannt sind.

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Im Berichtsmonat sind im Landkreis Erlangen-Höchstadt 2072 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 163 Personen oder 7,3 Prozent weniger als im Vormonat, aber 603 oder 41,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,6 Prozent um 0,2 Prozentpunkte niedriger als ein Monat zuvor, aber 0,7 höher als im September letzten Jahres. Die Personalnachfrage hatte im August angezogen, zeigt jedoch aktuell erneut deutliche Bremsspuren. So haben die hiesigen Arbeitgeber im Berichtsmonat 105 offene Stellen gemeldet. Das sind 56 Angebote oder 34,8 Prozent weniger als vor einem Monat und zwölf oder 10,3 Prozent weniger als im letztjährigen September.

Seit Jahresbeginn wurden im Landkreis 1225 Vakanzen gemeldet. Das sind 267 Ausschreibungen oder 17,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Bestand umfasst derzeit 588 offene Stellen. Das sind zehn Angebote oder 1,7 Prozent mehr als vor einem Monat, aber 90 oder 13,3 Prozent weniger als im letztjährigen September.

Von April bis September haben sich 1576 Menschen arbeitslos gemeldet, die vorher am 1. Arbeitsmarkt beschäftigt waren. Das sind 242 Personen oder 18,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im September waren es 232 Frauen und Männer. Das sind zehn Betroffene oder 4,1 Prozent weniger als im September letzten Jahres. Von April bis September wurden 1238 Anzeigen für Kurzarbeit geprüft. Diese betreffen 25 649 Personen. Im September wurden neun Anzeigen geprüft, in denen 283 Personen benannt sind. red