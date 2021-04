Aktuell gibt es vom Bund Naturschutz (BN) die Vogelstimmen-Hotline von Philipp Hermann. "Wer wissen will, welche Vögel in seiner Umgebung singen, kann ab sofort den Gesang mit dem Handy aufnehmen und über WhatsApp an den ,Vogelphilipp' schicken", empfiehlt Oskar Jungklaus, Artenschutzexperte vom BN. Dieser Whats-App-Service läuft bayernweit nur noch bis Ende April. So ist beispielsweise die Singdrossel nicht nur gut zu hören, weil sie einen volltönenden Gesang hat. Sie wiederholt ihre ständig wechselnden Strophen immer drei- bis viermal hintereinander. Philipp Herrmann hilft als "Vogelphilipp" den Gesang der heimischen Vögel zu erkennen, um damit ein Bewusstsein für die Vielfalt der Vogelwelt zu schaffen. Einfach den Vogelgesang mit dem Smartphone über die Sprachnachrichtenfunktion von WhatsApp aufnehmen und an die Tel.: 0160 /442 44 50 schicken. Der "Vogelphilipp" hört sich jede Aufnahme an und gibt Bescheid, welcher Vogel singt. "Gerade in diesem Jahr, in dem unsere Exkursionen nicht stattfinden können, ist dieses Angebot wichtig. Die Vogelstimmenhotline mit dem ,Vogelphilipp' ist eines dieser Angebote", sagt Franz Zang, der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe. Foto: G. Zieger