An Mariä Himmelfahrt fand in diesem Jahr das Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins Unterpreppach statt. Der Festakt begann mit einem Gottesdienst am Festplatz. Viele Gläubige waren gekommen, um diese Messe mit der Kräuterweihe zu feiern. Pater Scheer segnete die Kräutersträuße, die die Kirchenbesucher später mit nach Hause nehmen konnten.

Die Kreativität der Vereinsmitglieder war am ganzen Festplatz sichtbar. Bunt bemalte Dosen hingen über der Bar, Blumen waren farbenfroh arrangiert und die Eiche neben dem Musikheim ist sowieso schon zum „Spielbaum“ umfunktioniert und dekoriert. Für diese bunte Vielfalt ist vor allem die Kinder- und Jugendgruppe „Fleißige Bienen“ mit den Betreuerinnen Julia Welsch, Theresia Groh und Kerstin Och verantwortlich. Für dieses Engagement wurden die Betreuerinnen von der Vorsitzenden Maria Florschütz besonders gewürdigt. In ihrer Festansprache verglich Maria Florschütz die Mitglieder des Vereins mit einer alten Eiche, einem Symbol für Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit. „Wer solche starken Mitglieder hat, verfügt über einen wertvollen Erfahrungsschatz, und wir können darauf sehr stolz sein.“ Florschütz, Zweiter Vorsitzender Simon Herbst und die stellvertretende Kreisvorsitzende Birgit Baier zeichneten 28 Mitglieder für 25 und neun für 40 Jahre Mitgliedschaft aus. Seit 50 Jahren sind Gerlinde Ebert, Oswald Habermann und Lydia Hofmann ihrem OGV treu. Nach dem offiziellen Teil des Sommerfestes spielte die Jugendblaskapelle Unterpreppach .