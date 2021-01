Das Gesundheitsamt Haßberge meldet sieben weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 2261 (Stand: 27. Januar, 14.30 Uhr), wie das Landratsamt in Haßfurt am Mittwoch mitteilte.

Inzidenzwert bei 61,6

2065 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 135 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 15 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon vier auf der Intensivstation. 61 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

In häuslicher Isolation befinden sich 153 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 61,6 für den Kreis Haßberge (Stand: Dienstag, 27. Januar, 0 Uhr).

Fragen rund um das Coronavirus im Landkreis Haßberge beantworten die Mitarbeiter des Bürgertelefons. Sie sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr unter Rufnummer 09521/27600 erreichbar. Das ist gleichzeitig die Impf-Hotline des Landkreises.

Bei Fragen hilft auch die Corona-Hotline der bayerischen Staatsregierung weiter, die montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 089/122220 zur Verfügung steht. Was ist zu tun, wenn man eine Ansteckung mit Corona befürchtet? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. red