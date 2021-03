Von 42,7 am Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Haßberge laut Robert-Koch-Institut auf 49,8 (Stand: Sonntag, 14. März, 0 Uhr) gestiegen. Sie liegt also nur noch knapp unter dem Grenzwert 50, ab dem wieder verschärfte Regelungen nötig wären. Der Einzelhandel darf ab diesem Inzidenzwert (50 bis 100) nur noch per "click -und-meet"-Regelung öffnen und nur noch einen Kunden je angefangenen 40 Quadratmetern Ladenfläche einlassen. Vorherige Terminbuchungen und das Erfassen der Kundendaten werden erforderlich. Gleiches gilt für verschiedene öffentliche Einrichtungen.

Kontaktfreier Individualsport wäre dann nur noch für maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zugelassen. Bislang dürfen bis zu zehn Personen vereint trainieren. Unverändert dürfen auch bei einer Inzidenz über 50 Gruppen bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren im Außenbereich gemeinsam sporteln. Laut aktueller Weisung des Kultusministeriums ist Sportunterricht an bayerischen Schulen jetzt wieder für alle Jahrgangsstufen möglich.

Der Selbsttest genügt nicht

Der neue Rahmenhygieneplan für die Kindertagesbetreuung erlaubt Kindern mit Erkältungssymptomen ( Schnupfen , Husten) ab Montag, 15. März, einen Besuch in der Kindertageseinrichtung und heilpädagogischen Tagesstätte nur noch mit negativem Corona-Testergebnis (PCR- oder Antigen-Schnelltest). Ein negatives Selbsttestergebnis genügt hier nicht.

In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass aktuell in den Schnelltestzentren keine Antigen-Schnelltests bei Kindern unter sechs Jahren durchgeführt werden. Der erforderliche Test kann im Corona-Testzentrum in Wonfurt erfolgen (PCR-Test). Alternativ wird empfohlen, sich an den Kinder- oder Hausarzt zu wenden.

Elf Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet über das Wochenende elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 2512 (Stand: 14. März, 12 Uhr). Als aktive Fälle sind derzeit 81 Personen registriert, die meisten anderen gelten inzwischen als genesen. Allerdings sind kreisweit 69 Menschen im Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

Zurzeit werden neun Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon zwei auf der Intensivstation . In Quarantäne befinden sich 136 Personen.

Kostenlose Schnelltests

Seit einer Woche können sich alle Bürger ohne Symptome kostenlos und ohne Terminvereinbarung in den Schnelltestzentren in Haßfurt (Volkshochschule) , Hofheim (Haus des Gastes), Ebern (Grundschulturnhalle, Maroldsweisach (Grundschule) und Eltmann (Stadthalle) auf Corona testen lassen.

Weitere Informationen rund um das Corona-Geschehen im Landkreis haßberge gibt es unter: www.wirtschaftsraum-hassberge.de und unter www.hassberge.de. eki