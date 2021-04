Der Gemeinderat Theres hat in seiner Sitzung am Montagabend mit zwei Gegenstimmen die Beantragung der Reaktivierung des Bahnhalts in Obertheres bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und die hierfür notwendige Potenzialanalyse beschlossen. Diese Analyse stellt keine Befragung der Bürger dar, sondern ist eine Auswertung statistischer Daten wie Pendlerbeziehungen, Schülerzahlen und Einwohnerzahlen im Einzugsgebiet der Station. Die Potenzialanalyse ist Aufgabe der Bayerischen Eisenbahngesellschaft , sofern die Reaktivierung nicht schon im Vorfeld ausgeschlossen wird. Bezüglich der Gleisanlagen sind die Eigentumsfrage sowie der Platzbedarf entscheidend. Im Falle der zweigleisigen Strecke werden zwei Außenbahnsteige benötigt, die je nach eingesetzten Zügen eine Länge von 140 Metern oder 210 Metern haben müssen.

Firmenplan

Die Firma Newo-Bau will in Horhausen ihren Betrieb erweitern. Der Gemeinderat Theres zeigte sein Einverständnis zu einem alternativen Standort.

Bereits im Frühjahr 2019 wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für ein Grundstück neben dem bestehenden Betriebsgelände beschlossen. Da der für das Vorhaben benötigte Grundstückserwerb nicht vollzogen werden konnte, steht nun ein anderes Grundstück im Mittelpunkt der Planungen. Dieses liegt entlang der Straße nach Dampfach gegenüber dem dortigen Autohaus . Nach Angaben des Geschäftsführers der Firma ist dort eine Lagerhalle geplant und in Zukunft eventuell noch eine weitere. Für die neue Fläche wird erneut ein Verfahren zur Bauleitplanung eingeleitet.

Die DJK Dampfach darf zukünftig Quellwasser aus dem ehemaligen Pumpenhaus in Horhausen zur Bewässerung ihres Sportplatzes verwenden. Hierzu legt der Verein eine etwa 1,6 Kilometer lange Leitung. Bisher wurde das Quellwasser in einen Bach eingeleitet. Durch die Vereinbarung mit der Gemeinde Theres spart sich die DJK zukünftig erhebliche Ausgaben, die bisher für die Bewässerung aus der Trinkwasserleitung nötig waren.

Die Gemeinde Theres sowie der Abwasserzweckverband haben zurückliegend hohe Investitionen in die Erneuerung und Verbesserung der Abwasserentsorgungsanlagen getätigt. Zukünftig werden noch weitere Projekte nötig werden, wie Bürgermeister Matthias Schneider ( CSU ) mitteilte. Nach den gesetzlichen Vorgaben muss die Gemeinde diese Kosten in Form von Beiträgen oder Gebühren auf die Grundstückseigentümer umlegen. Um die Gebühren moderat zu halten, sollen die Investitionen über Verbesserungsbeiträge finanziert werden.

Wie geht es weiter?

Alle weiteren Details werden in einer entsprechenden Satzung geregelt, die die Gemeinde noch erlassen muss. Zum jetzigen Zeitpunkt könne über die genaue Höhe der Beiträge noch keine Aussage getroffen werden, sagte Schneider.

Bereits in der vorangegangenen Sitzung war die Kostenschätzung von über einer halben Million Euro für den Abbruch der alten Turnhalle in Obertheres ein Thema im Gemeinderat . Zwischenzeitlich hat die Gemeinde beim Amt für ländliche Entwicklung eine Förderung der Abbruchmaßnahmen beantragt. Diese wurden jetzt abgelehnt, wie Bürgermeister Schneider mitteilte.

Abbrucharbeiten zählen zu den kommunalen Pflichtaufgaben und sind nicht in den einschlägigen Förderrichtlinien darstellbar, heißt es in der Begründung des Amtes. Bis zur kommenden Sitzung sollen sich die Gemeinderäte Gedanken machen, wie weiter vorgegangen werden soll. „Der Haushalt hat schon Spielraum. Diesen gilt es zu erkennen und zu diskutieren“, sagte der Bürgermeister .

Das Universitätsforstamt Sailerhausen hat den Jahresbetriebsnachweis 2020 für den Gemeindewald erstellt. Hier ergab sich ein Gewinn in Höhe von 56 000 Euro für die Gemeinde Theres. Ebenso wurde der Jahresbetriebsplan für das laufende Jahr vorgelegt. Laut diesen Planungen ist mit einem Gewinn von rund 28 000 Euro zu rechnen.

Feststellung und Entlastung

Dritter Bürgermeister Joachim Türke, der auch Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses ist, informierte den Gemeinderat über das Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung für das Jahr 2018. Das Ergebnis wurde offiziell festgestellt und die Entlastung erteilt.