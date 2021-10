In der Region Main-Rhön setzte die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ein. „Die Arbeitslosigkeit sowie die Inanspruchnahme der Kurzarbeit sinken sukzessive, die Arbeitskräftenachfrage der Betriebe in der Region Main-Rhön zieht weiter an“, erläutert Thomas Stelzer, Leiter der Agentur für Arbeit Schweinfurt.

Im Landkreis Haßberge hat sich die Arbeitslosigkeit von August auf September um 42 auf 1347 Personen verringert. Das waren 391 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im September 2,7 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,4 Prozent. Dabei meldeten sich 368 Personen (neu oder erneut) arbeitslos , gleichzeitig beendeten 405 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–120). Seit Jahresbeginn gab es 3281 Arbeitslosmeldungen, 500 weniger als im Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 3540 Abmeldungen (+141).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist um 49 Stellen auf 940 gesunken; im September 2019 gab es 560 offene Stellen. red