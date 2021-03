Das Gesundheitsamt Haßberge meldet eine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 2452 (Stand: 4. März, 15 Uhr). 2323 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Aktuell sind 60 Personen mit dem Virus infiziert. 69 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Zurzeit werden sieben Personen stationär im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. In häuslicher Isolation befinden sich 124 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 41,5 (Stand: 4. März, 0 Uhr).

15 Fälle von Mutationen

Mittlerweile wurden insgesamt 15 Fälle von Mutationen bestätigt - bei vier Fällen handelt es sich um die britische Variante, bei einem um die südafrikanische Variante, zehn weitere Fälle sind noch unklar. Neben diesen bestätigten Mutanten gibt es noch fünf Verdachtsfälle; hier steht das Ergebnis der sogenannten Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht.

Anmeldung für über 80-Jährige

Drei Wege führen für Personen, die über 80 Jahre alt sind, zum persönlichen Impftermin : erstens eine telefonische Anmeldung über die Impf-Hotline des Landratsamtes Haßberge unter der Rufnummer 09521/27-600 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12.30 Uhr), zweitens eine Online-Anmeldung über www.impfzentren.bayern.de. Termine werden dann nach Verfügbarkeit des Impfstoffs vergeben. Jeder erhält dabei immer gleich zwei Impftermine , weil erst mit der Zweitimpfung die volle Schutzwirkung der Impfung erreicht wird.

Drittens kann auch eine Postkarte ausgefüllt werden, die in den Kommunen, in den Arztpraxen und Apotheken ausliegen. Einfach die Karte im bereits frankierten Umschlag an das Impfzentrum kostenfrei zurücksenden. Das Impfzentrum wird sich telefonisch bei den Betroffenen melden, um einen Termin zu vereinbaren. Wer bereits angemeldet und registriert ist (telefonisch oder online) braucht diese Karte nicht mehr auszufüllen.

Die Menge des Impfstoffs bestimmt, wie viele Termine vergeben werden können. Das heißt, es braucht weiterhin etwas Geduld. Alle Bürger, die sich bereits telefonisch beziehungsweise online registriert haben, sind in jedem Fall für eine Impfung vorgemerkt, sie müssen sich also nicht mehr aktiv um einen Termin bemühen. Sie stehen auf der Warteliste. Eine weitere telefonische Kontaktaufnahme mit der Impf-Hotline des Landratsamtes ist daher nicht erforderlich.

Impfwillige mit "hoher Priorität"

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass mit der Bereitstellung des Astrazeneca-Impfstoffes auch mit der Corona-Impfung der Gruppe zwei "Hohe Priorität" im Landkreis Haßberge begonnen werden kann. Dieser Gruppe gehören zum einen die Personen an, die älter als 70 Jahre sind. Für diese ist jedoch der Impfstoff von Astrazeneca nicht zugelassen. Zur Gruppe zwei gehören aber zum Beispiel auch jüngere Menschen mit Vorerkrankungen, je zwei enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren, Pflegende in stationären oder teilstationären Einrichtungen oder Ordnungskräfte, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Mit der Änderung der Coronavirus-Impfverordnung zum 24. Februar wurden auch Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, der Kindertagespflege, in Grund-, Sonder- und Förderschulen tätig sind, in die Gruppe mit "hoher Priorität" aufgenommen. Aufschluss darüber, wer in die Gruppe zwei eingeordnet werden kann, gibt das Bundesministerium auf seiner Internetseite unter www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html#c20413. Wer zu dieser Personengruppe zählt und sich baldmöglichst impfen lassen möchte, kann sich über das Portal www.impfzentren.bayern.de registrieren. Dort müssen auch die Gründe für die Einstufung in diese Gruppe angegeben werden. Personen, die von der Änderung der Coronavirus-Impfverordnung betroffen sind und sich bereits im System registriert hatten, müssen sich erneut im System einloggen und ihre Daten aktualisieren, um die neue Priorisierung zu erhalten.

Im Impfzentrum muss die Impfberechtigung nachgewiesen werden. Wer diese aktuell nicht vorlegen kann, erhält keine Impfung und wird im Impfzentrum abgewiesen.

Zuordnung zu den Impfzentren

Die Zuordnung zu den Impfzentren in Zeil und Hofheim erfolgt anhand der Postleitzahl:

Impfzentrum Zeil: 96151 Breitbrunn, 97500 Ebelsbach, 97483 Eltmann, 97503 Gädheim, 97437 Haßfurt , 96166 Kirchlauter, 97478 Knetzgau, 97514 Oberaurach, 96181 Rauhene-brach, 96184 Rentweinsdorf, 97522 Sand am Main, 96188 Stettfeld, 97531 Theres, 97539 Wonfurt, 97475 Zeil am Main

Impfzentrum Hofheim: 97491 Aidhausen, 97494 Bundorf, 97496 Burgpreppach, 96126 Ermershausen, 97461 Hofheim, 97486 Königsberg, 96126 Maroldsweisach, 96176 Pfarrweisach, 97519 Riedbach, 96106 Ebern, 96190 Untermerzbach.

Informationen rund um die Corona-Impfzentren gibt es auf der Internetseite des Landkreises unter www.hassberge.de/buergerservice/gesundheit/corona-virus/impfzentrum.html. Weitergehende Informationen zum Thema "Impfen gegen das Coronavirus" gibt es auf der Homepage des bayerischen Gesundheitsministeriums unter www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/. red