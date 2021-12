Der Firmenverbund Zimmerei Stenglein und Eber-Bedachungen mit Hauptsitz im Mainleuser Ortsteil Schmeilsdorf hat kürzlich langjährige verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet.

"Das Wertvollste, das ein Unternehmen hat, sind loyale und treue Mitarbeiter." Mit diesen Worten lobten Firmenchef Günther Stenglein und Holzbauingenieur Andreas Stenglein die langjährigen Kollegen.

Verbunden mit einem ausdrücklichen Dank wurde Zimmerer Matthias Arndt für 30-jährige Zugehörigkeit zum Unternehmen ausgezeichnet.

Auf jeweils zehnjährige Betriebszugehörigkeit blicken Zimmerermeister Michael Fiedler, Dachdeckermeister Björn Gehring und Zimmerer Udo Müller zurück.

Drei Auszubildende

Im Team der beiden Unternehmen sind zahlreiche Kollegen schon Jahre und Jahrzehnte, zum Teil über mehrere Generationen, dabei. Der Mitarbeiterkreis wird bereits mit Beginn der Ausbildung aufgebaut. So sind in diesem Jahr bereits wieder drei Nachwuchskräfte "am Start". Rei.