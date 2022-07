Eine außergewöhnliche Idee, die bei den 23 Sängern wie auch bei den Menschen des Ortes gut ankam, hatte der Gesangverein: Er feierte sein 100-jähriges Bestehen auf etwas andere Weise. Statt eines Festkommerses, bei dem viele Menschen zusammenkommen sollten, organisierten die Sänger unter Leitung von Dirigent Gerhard Egloff Platzkonzerte.

Die Tournee begann an der Kreuzung Biegersgut in Höferänger. Es folgten weitere Stationen bei der Pension Grampp in Rosengrund, in Altenreuths Ortsmitte sowie in Niederndobrach. Am Ende feierten die Sänger in der Ortsmitte am Denkmal mit Gyros und einem gemütlichen Beisammensein.

Seit April probten die Sänger für den großen Auftritt. An jeder Station lockten sie zahlreiche Zuhörer aus dem Haus. Das Repertoire reichte von klassischen Chorliedern wie "Wem Gott will rechte Gunst erweisen" bis hin zu Trinkliedern wie "Gepriesen sei der Gerstensaft". An jeder Station präsentierten die Sänger andere Lieder.

Die Sänger ließen sich von Station zu Station chauffieren, denn immerhin ist der älteste aktive Sänger schon über 86 Jahre alt. Bei den Auftritten machten Dirigent Gerhard Egloff und Ortssprecher Marco Biedefeld Werbung für das gemeinschaftliche Singen. Auch jüngere Männer fänden ihren Spaß, verriet Ortssprecher Marco Biedefeld. Geprobt werde immer mittwochs ab 19 Uhr.

Auch Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) und Bürgermeister Frank Wilzok (CSU) kamen als Zaungäste und zeigten sich von der Stimmgewalt des Männerchores begeistert. so