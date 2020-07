Gelungener Abschluss - mit Abstand

Die Neuntklässler der Mittelschule Kirchehrenbach sind in einem corona-gemäßen, jedoch sehr würdevollen Rahmen in der atmosphärisch gestalteten Aula verabschiedet worden.

Die Abschiedsfeier begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Pfarrer Michael Krug und den Lehrkräften Johanna Schatz, Matthias Döhnel und Jochen König andächtig gestaltet wurde. Im Zentrum stand das Gleichnis "Von den anvertrauten Talenten", dessen Kernaussage darin besteht, dass kein Mensch ohne Begabung ist.

Die Talente einsetzen

Es sei unklug, seine Talente nicht einzusetzen aus Angst zu versagen. Als symbolische Erinnerungen an diese biblische Weisheit durften die Schülerinnen und Schüler eine Schatzkiste mit mehr oder weniger Talenten darinnen mit nach Hause nehmen. "Für diese kleine Truhe braucht ihr keinen Schlüssel", erwähnte Schatz, "macht sie auf und lasst sie raus, eure Talente!"

Die Ansprache der Rektorin Ute Rothmeyer durfte nicht fehlen. Als Mathematiklehrerin in der neunten Klasse stand sie den Schülern der 9a nahe. "Durchaus möglich", meinte Rothmeyer, "dass ihr später einmal als der Corona-Jahrgang in ein bis zwei Sätzen in irgendeinem Schulbuch erwähnt werdet." Sie lobte den Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Zeit. Rund 80 Prozent der angetretenen Schüler schafften den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule, Katharina Wölfel als Schulbeste mit einem Schnitt von 1,5. Denise Schwalb mit 1,7 und Jannik Ott mit 2,0 wurden ebenso für ihre herausragende Leistung von Anja Gebhardt (SPD), der Bürgermeisterin von Kirchehrenbach, geehrt. Es war den Neuntklässlern ein großes Bedürfnis, sich für ihre Zeit in der Schule, besonders für die letzten drei Jahre mit ihrem Klassenlehrer Jochen König, zu bedanken. Die Klassensprecher Tom Maltenberger, Sarah Maltenberger und Eva Schmitt taten dies mit Blumenpräsenten und netten Worten. König selbst erinnerte sich mit einer unterhaltsamen Power-Point-Präsentation an die letzten Jahre, in denen sie viele Hochs und Tiefs gemeinsam durchstehen mussten.

Der Tagesordnungspunkt Zeugnisvergabe verlief - mit Abstand - am zügigsten. "Ich bin sehr stolz auf euch. Und ich wünsche euch nur das Beste. Macht was aus euch! Ihr habt das Zeug dazu." Mit diesen Worten beendete Jochen König die rundum gelungene Abschlussfeier. red