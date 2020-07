Freibadticket online buchen

Sommerzeit ist Freibadzeit - auch während der Pandemie. Der Ferienpass gilt auch in diesem Jahr wieder für die Bamberger Freibäder. Allerdings gelten aufgrund der Vorgaben der bayerischen Staatsregierung besondere Vorgaben, wie die Stadt Bamberg mitteilt. Besucherinnen und Besucher können in diesem Jahr nicht "einfach so" mit dem Ferienpass an die Freibadkasse kommen, sondern müssen vor dem Freibadbesuch unter www.stadtwerke-bamberg.de/baeder ein kostenloses "Ferienpass-Ticket" buchen. Mit diesem Ticket und dem Originalabschnitt aus dem Ferienpass erhalten die Kunden den kostenlosen Eintritt in die Bäder.

Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp freut sich, dass die Stadtwerke Bamberg das Online-Buchungssystem kurzfristig umsetzen konnten. Denn ursprünglich sei geplant gewesen - und so steht es auch auf dem Ferienpass 2020 -, dass die Kids vor ihrem Badespaß erst noch ins Servicezentrum der Stadtwerke im Rathaus am ZOB hätten kommen müssen, um ihr Ticket zu buchen.

Coronabedingt war lange Zeit unklar ob und in welcher Form es in diesem Jahr einen Ferienpass überhaupt gibt. Nun ist er mit 84 Gutscheinen für Kinder und Jugendliche von vier bis 18 Jahren erschienen und an folgenden Stellen für vier Euro erhältlich: Infotheken im Bürgerrathaus (Promenadestraße 2a) und im Landratsamt, bei allen Gemeindeverwaltungen, der Sparkasse Bamberg mit allen Geschäftsstellen, der VR Bank Bamberg-Forchheim eG mit allen Geschäftsstellen in Stadt und Landkreis Bamberg und der Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach sowie bei Rewe Rudel, Würzburger Straße 55, in Bamberg. red