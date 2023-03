Im Bezirk Oberfranken-Ost der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wird es in dieser Woche noch zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst kommen: Für Freitag, 10. März, hat die Gewerkschaft zum ganztägigen Warnstreik in Pottenstein und Pegnitz aufgerufen.

Treffpunkt ist um 9 Uhr im Sportheim Elbersberg, Am Gnock 1. Nach der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen werden in der kommenden Woche die Warnstreiks ausgeweitet. „Das Angebot ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten und kann daher nur mit weiteren Warnstreiks beantwortet werden“, erklärt Tina Karimi-Krause, Bezirksgeschäftsführerin von Verdi Oberfranken-Ost, in einer Pressemitteilung.

Bei einer Inflation von fast acht Prozent im letzten Jahr und einer Annahme von sechs bis sieben Prozent für das laufende Jahr bedeutet das Angebot einen deutlichen Reallohnverlust für die Beschäftigten. Mit einer Inflationsausgleichsprämie könne dies nicht dauerhaft ausgeglichen werden.

Beginnend in der nächsten Woche bis zur dritten Verhandlungsrunde vom 27. bis 29. März soll es in ganz Bayern in vielen Betrieben und Dienststellen des öffentlichen Dienstes zu massiven Einschränkungen kommen. red