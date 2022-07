Die Abschlussfeiern für die 10. Klassen der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim finden am Freitag, 22. Juli, statt. Da 158 Absolventinnen und Absolventen zu verabschieden sind und die Aula zu klein für die Schüler und deren Angehörige ist, wird die Veranstaltung – von Corona unabhängig – auf drei Teile aufgesplittet: 11 Uhr Klassen 10 a und 10 b, 12.30 Uhr 10 c und 10 d, 14 Uhr 10 e und 10 f.

Die Jahrgangsbesten sind: Klasse 10 c Erma Smajlovic 1,00 ( Forchheim ); 10 f Julia Weidner 1,00 (Eggolsheim); 10 f Nina Hohenberger 1,09 ( Forchheim ); 10 a Luis Kredel 1,18 ( Forchheim ); 10 b Larissa Hutzler 1,18 ( Forchheim ); 10 c Victoria Nießl 1,18 (Heroldsbach); 10 f Marie Hofmann 1,18 (Poxdorf); 10 f Helena Köhler 1,18 ( Forchheim ); 10 f Hannah Schuster 1,18 ( Forchheim ); 10 a Paul Arneth 1,27 (Effeltrich). red