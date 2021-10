Der Kreisverband für Gartenbau und der Landkreis Forchheim können ein seltenes Ereignis feiern: Bei der Hauptversammlung des Bezirksverbandes überreichte dessen Vorsitzende, Gudrun Brendel-Fischer , die Gartenpflegerurkunde an Reiner Rauh. Rauh, der Mitglied beim Obst- und Gartenbauverein Hallerndorf ist, hat mit großartigem Erfolg an der Gartenpflegerausbildung teilgenommen und die Abschlussprüfung des Landesverbandes für Gartenkultur in München bravourös bestanden.

Der Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege wird Reiner Rauh bei einer seiner nächsten Sitzungen für diese besondere Leistung ausdrücklich würdigen. Landrat Hermann Ulm bedankt sich für das Engagement des frischgebackenen Gartenpflegers. red