Aufgrund des Streiks am Donnerstag kam und kommt es bei der Müllabfuhr in Gemeinden des Landkreis Forchheim zu Terminverschiebungen beziehungsweise Änderungen. Die Biomülltonnen werden laut Landratsamt nicht geleert.

Die nächste Abfuhr finde wieder zu den regulären Terminen in einer Woche statt. Auch die Restmülltonnen werden nicht geleert. Jedoch können bei der nächsten Abfuhr in zwei Wochen in den betroffenen Gebieten handelsübliche Säcke neben die Restmülltonne gestellt werden. Das Volumen der zusätzlichen Säcke dürfe aber das eigentliche Tonnenvolumen nicht überschreiten.

Die Restmüllcontainer (vierrädrig) werden in Ebermannstadt (Hauptort), Feuerstein Rothenbühl, Gößweinstein (Hauptort), Behringersmühle, Sachsenmühle, Unterleinleiter und Streitberg am Donnerstag, 9. März, geleert.

Die Termine für den Sperrmüll werden auf andere freie zeitnahe Termine verteilt. Hierzu werden die Bürger von der Abfallwirtschaftkontaktiert.

Agilis-Züge fahren am Freitag

Die Züge des Eisenbahnunternehmens Agilis sind vom Warnstreik im Nahverkehr am Freitag, 3. März, nicht betroffen. Dies teilte das Unternehmen mit, das auch die Wiesenttalbahn von Forchheim nach Ebermannstadt betreibt. Allerdings sei bei der Weiterfahrt im öffentlichen Personennahverkehr ( ÖPNV ) mit Einschränkungen zu rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat an diesem Freitag die Beschäftigten in den kommunalen Nahverkehrsbetrieben aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Mehr zu den Auswirkungen des Streiks unter vgn.de. red