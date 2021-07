Im Pfarrgarten Weißenohe findet am kommenden Samstag, 24. Juli, ab 20 Uhr ein Sommernachtskonzert „ Songs of hope“ – Lieder , die beflügeln statt. Musizieren werden Andy Lang – keltische Harfe & Songpoesie – und Monika Romanovska – Geige . Die Veranstaltung findet im Pfarrgarten Weißenohe statt und bei Regen in der Kirche.

Tickets für das Konzert werden an der Abendkasse verkauft. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind per E-Mail an claudia.polster@erzbistum-bamberg.de oder unter der Telefonnummer 09192/280 möglich. red