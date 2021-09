Nach coronabedingter Pause startet das Neunkirchener Erzählcafé mit einem Highlight wieder durch: Am Freitag, 24. September, findet um 20 Uhr in der Marktbücherei Sankt Michael in Neunkirchen am Brand eine Autorinnen-Lesung mit Sabine Weigand statt. Die promovierte Historikerin und Landtagsabgeordnete ist mit ihren historischen Romanen weit über Deutschland hinaus bekannt, wie die Veranstalter weiter mitteilten.

In ihrem neuesten Roman berichtet sie über den Weg einer starken Frau am Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie ist die schönste Debütantin Londons, ihre Heirat führt sie 1891 ins deutsche Kaiserreich. Doch in der kalten Pracht von Schloss Fürstenstein fühlt sich Daisy einsam und unsicher. Ständig eckt sie an, und das steife Zeremoniell nimmt ihr den Atem. Muss sie das alles hinnehmen? Daisy wagt es, Regeln über den Haufen zu werfen, bezaubert mit ihrem Charme den Hof und selbst den Kaiser. Gleichzeitig beginnt sie im Geheimen einen gefährlichen Kampf gegen das Elend der Grubenarbeiter in Schlesien . Aber was ist mit ihrem eigenen Glück ? Darf sie eine Liebe leben, die alles gefährdet, was sie erreicht hat?

Erfolgsautorin Sabine Weigand führt mit dem Schicksal der Daisy von Pless nach London, Berlin und Schlesien , in eine Welt im Wandel, zwischen Kaiserreich und Krieg, zwischen Glanz und Rebellion.

Der Eintritt beträgt 12,50 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Marktbücherei Sankt Michael, Anton-von-Rotenhan-Straße 3, in Neunkirchen am Brand. Es gelten die 3G-Regel und die Maskenpflicht. red