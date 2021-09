Mit viel Beifall endete die Biergartentour des Musikvereins Eggolsheim im Gasthaus Hubert in Rettern. Trotz beginnender Herbsttemperaturen hielten Besucher und Musiker durch und wurden mit dem stimmungsvollen „Ciao Amore“ zum Abschluss belohnt.

Der Musikverein Eggolsheim dankte in einer Rückschau auf die Konzerte allen Wirten des Marktes Eggolsheim , die die aus dem vergangenen Corona-Jahr geborene Idee wieder aufnahmen, und den Musikern auf ihrem Keller oder am Wirtshaus die Möglichkeit boten, Blasmusik bunt gemixt zu präsentieren. Im Gasthof Pfister in Weigelshofen, im Gasthof Zehner in Drosendorf, in der Brauerei Först in Drügendorf, in der Auszeit in Bammersdorf, am Eggolsheimer Keller und zum Schluss in Rettern durften die Musiker im Anschluss gute fränkische Küche genießen und einem fröhlichem Austausch stand nichts mehr im Wege.

Der Musikverein Eggolsheim freut sich schon jetzt auf die Biergartentour im nächsten Jahr, verrieten die Verantwortlichen. red