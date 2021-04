Neunkirchen hat sein Schnelltestzentrum eröffnet. Das ist in Zusammenarbeit zwischen der Marktgemeinde und Fitness-Hauser geschehen, mit Unterstützung der St.-Michaels-Apotheke und der freiwilligen Feuerwehr.

Ab sofort können alle den kostenlosen Bürgerschnelltest in Anspruch nehmen. Zwar seien mit den Ärzten und Apotheken Testkapazitäten mit im Boot, die Schnelltests anbieten.

Mitarbeiter des Fitnessstudios

„Das alleine wird aber spätestens bei testabhängigen Öffnungsschritten nicht mehr ausreichen“, betont Bürgermeister Martin Walz ( CSU ). Umso mehr freue ihn das Angebot der Familie Hauser, die mit ihren Mitarbeitern des Fitnesszentrums die Marktgemeinde ehrenamtlich unterstützt. Auch der Forchheimer Landrat Hermann Ulm ( CSU ) freut sich, mit der Schnellteststation in Neunkirchen die kostenlosen Testangebote erweitern zu können. Weitere Informationen auch zu Terminvergaben stehen auf deren Internetseite. „Bitte nutzen Sie diese kostenlosen Möglichkeiten, sich zu testen und damit die Infektionsketten zu unterbrechen!“, appelliert Walz. Auch die Impfungen seien ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Pandemie. In Neunkirchen sind sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfungen der Menschen in der Priorität 1 und 2 komplett abgeschlossen.