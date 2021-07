Die mobile Impfaktion am Wochenende war ein voller Erfolg. Schon am Auftakttag am Samstag sind 80 Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer durchgeführt worden.

Impfbus unterwegs

„Es waren 48 Erstimpfungen und 32 Zweitimpfungen , die wir insgesamt an den fünf Stationen gemacht haben“, konkretisiert Sebastian Weiß, Leiter des Impfzentrums Forchheim vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Gemeinsam mit Ärztin Eva Leithner sowie Laura Drummer und Nicole Nistor zur weiteren Unterstützung bei der Aufklärung und Verwaltung war er mit dem ASB-Impfbus beim Nahversorgungszentrum in Neuses, dem Globus-Parkplatz in Forchheim, dem Fußballplatz in Effeltrich, am Zehntspeicher in Neunkirchen am Brand und bei der Liebig-Apotheke in Hausen. „Ohne die mobile Impfaktion des Impfzentrums des Landkreises Forchheim hätten sich die Erstimpflinge nicht impfen lassen“, ist sich Weiß aufgrund der vielen Gespräche mit den Impfwilligen, die er geführt hat, sicher. „Unser Ziel ist, mit den schnellen und unkomplizierten Impfaktionen vor Ort die Impfzahlen noch einmal deutlich erhöhen zu können“, erklärt Landrat Hermann Ulm ( CSU ).

Für die dazugehörigen Zweitimpfungen fährt das mobile Impfteam des ASB in drei Wochen erneut zu den jeweiligen Stationen.