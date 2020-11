Sigismund von Dobschütz Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie, der Unsicherheit ihrer künftigen Entwicklung und möglicher weiterer Einschränkungen wird der Steinacher Gaudiwurm am 14. Februar 2021 offiziell abgesagt. Mit dieser vorsorglichen Entscheidung folgte der Bad Bockleter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einvernehmlich der Empfehlung des 3. Bürgermeisters Uto-Paul Schmitt (FCW).

Die Vorbereitungen für den üblicherweise am Faschingssonntag stattfindenden Umzug mit Beteiligung vieler anderer Vereine aus der Region hätten ansonsten jetzt beginnen müssen.

Die Gemeinde Bad Bocklet wird für ihren Bauhof einen neuen Radlader zum Preis von knapp 78 800 Euro anschaffen. Dies wurde jetzt aus der vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats bekanntgegeben.

Den Auftrag erhielt die Firma Müller Landtechnik in Dittelbrunn-Holzhausen (Landkreis Schweinfurt).

Jahresabschluss 2019

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Bad Bockleter Gemeinderat den Jahresabschluss 2019 der Staatsbad und Touristik GmbH mit einer Bilanzsumme von fast 1,386 Millionen Euro mit einem Bilanzgewinn von 0,00 Euro festgestellt und genehmigt. Dies wurde am Dienstag in der Sitzung von der Verwaltung mitgeteilt.

Dem GmbH-Geschäftsführer und Kurdirektor Thomas Beck, zugleich Geschäftsleiter des Bad Bockleter Rathauses, wurde die Entlastung erteilt.