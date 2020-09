Mit zwei Gottesdiensten beging am Wochenende die katholische Pfarrgemeinde Kirchlauter das Fest der Erstkommunion. Elf Kinder gingen erstmals zum Tisch des Herrn. Geleitet wurden die beiden Festgottesdienste von Pfarrer Matthias Rusin.

Am Samstag feierten vier Buben und zwei Mädchen in der Pfarrkirche von Kirchlauter das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion. Tags darauf konnten sich ebenfalls in der Pfarrkirche von Kirchlauter fünf Buben über das Fest ihrer Erstkommunion freuen. gg