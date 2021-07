Am Sonntag, 25. Juli, um 17 Uhr gastiert der Rhöner Orgelsommer in der Mellrichstädter Stadtpfarrkirche St. Kilian mit einem Konzert des Festivalleiters, Regionalkantor Peter Rottmann. Zur Aufführung kommt ein Programm aus vier Jahrhunderten. Das Besondere an der Orgel ist ihre Positionierung. Die Anlage ist im Raum verteilt, was ein dreidimensionales Klangerlebnis möglich macht. Foto: Karin Rottmann-Hagen