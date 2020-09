Er ist 28 Meter hoch und volkstümlich wird er "Krautstücht" genannt. Der markante Turm in Eltmann ist besser bekannt als die Wallburg und stellt das Wahrzeichen der Stadt dar. Der Aufstieg hinauf auf die Wallburg ist jedoch sportlich, denn bei 143 Stufen kommen selbst geübte Bergsteiger ins Schwitzen.

Ab sofort kann man den Aufstieg hoch auf die Wallburg auch digital begehen und oben angekommen mittels eines virtuellen Rundgangs 360 Grad auf dem Dach spazieren gehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Eltmann.

Auf Initiative des Fremdenverkehrsvereins Eltmann unter der Führung von Margret Cramer entstand gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ziegler die Idee, Panoramaaufnahmen hoch oben auf der Wallburg in Auftrag zu geben. So sollten Aufnahmen und Blickwinkel entstehen, um Emotionen zu wecken, Einheimischen neue Perspektiven von ihrer Heimat zu zeigen, aber auch, um weniger mobilen Menschen sowie Touristen die Möglichkeit zu geben, die Sehenswürdigkeiten der Stadt Eltmann aus Sicht der Wallburg zu betrachten.

Virtuelle Panoramafotografie

Nach der Förderzusage durch die Ile-Lebensregion plus und durch einen Beitrag des Fremdenverkehrsvereins in Eltmann wurde das Projekt nunmehr realisiert und durch ein Fotostudio aus Hof, das als Spezialist für virtuelle Panoramafotografie gilt, ausgeführt. Die Bilder sind in alle Richtungen bis weit in die Umgebung hinein und hochauflösend sichtbar. Alle markanten Punkte in der Landschaft, in Eltmann und in der kompletten Umgebung sind mit weiteren Informationen versehen.

Sinnvoll angebrachte QR-Code-Schilder am Fuße der Wallburg und auf der Turmspitze zeigen dem Smartphone-Benutzer die genaue Position und durch Schwenken und Bewegen des Smartphone kann man auch direkt die Ansichtsposition verändern. Eltmann ist damit um eine Attraktion reicher, denn mit der virtuellen Tour wird es für alle Turmbesucher möglich, die Aussicht digital vom Boden aus zu genießen. Ein Aufstieg und Ausblick können somit unabhängig von Ort und Tageszeit, realitätsnah und interaktiv mit einem 360-Grad-Rundumblick erlebt werden. Erreichbar ist der neue virtuelle Rundgang unter www.eltmann.info.

Für alle Besucher, die die 143 Stufen hinaufgehen möchten, ist die Wallburg bei schönem Wetter von Ostern bis Allerheiligen jeden Sonn- und Feiertag geöffnet. Dort erwartet Besucher der Burgvogt Rainer Reitz mit Kaffee und Kuchen. Weiterführende Informationen gibt es im Internet: www.eltmann.de. red