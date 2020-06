Die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung und Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär veranstaltet am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 16 Uhr, ein Online Barcamp, also eine offene Tagung. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und allen anderen Interessierten wird darin über die Schule von Morgen diskutiert.

Das innovative Veranstaltungsformat ermöglicht eine aktive Beteiligung. In verschiedenen Sessions werden Überlegungen und Visionen zum Thema: "Wie verändern wir Schule und Lernen in einer Kultur der Digitalität" virtuell diskutiert. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist kostenfrei und auf der Veranstaltungswebsite www.digitalitaet20.de möglich.

"Noch nie waren die Chancen für einen Neubeginn beim digitalen Lernen in Schulen so groß. Das Thema hat bei Bund und Ländern Priorität. Jetzt gilt es, im Barcamp eine gemeinsame Vision für das digitale Lernen von morgen zu schaffen. Ich freue mich, wenn es auch aus meinem Wahlkreis viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt", so Staatsministerin Dorothee Bär, MdB, in einer Pressemitteilung.

Das Online Barcamp #Schuleneudenken soll motivieren, Mut machen, schulische Transformationsprozesse erfolgreich anzustoßen und Chancen für zeitgemäße Bildung aufzuzeigen, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach der Schirmherrschaft beim Hackathon #wirfürschule, soll bei #schuleneudenken eine gemeinsame Vision der Schule der Zukunft entworfen werden. Die Ergebnisse beider Initiativen werden anschließend mit Entscheidungsträgern von Bund und Ländern in einem Expertengespräch im Bundeskanzleramt diskutiert. red