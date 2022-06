Der Gasthof Wahler mit angeschlossener Metzgerei ist seit über 200 Jahren ein Aushängeschild der Weinbaugemeinde Ramsthal und wird von einheimischen und auswärtigen Gästen gerne besucht. Nach den gut überstandenen Einschränkungen der Coronaphase, die eine frühere Veranstaltung verhinderten, nutzte der Eigentümer und Wirt Roland Wahler im Rahmen einer Betriebsfeier die Gelegenheit, seinem Personal Danke zu sagen. Unter den 30 Mitarbeitern gibt es Beschäftigte, die dem Betrieb seit Jahrzehnten die Treue gehalten haben. Sein Bruder Otto Wahler springt seit 20 Jahren immer als Koch ein. Katharina Gaist gehört auch seit 20 Jahren zum Küchenteam. Im Service ist Waltraud Morper seit 21 Jahren ein bekanntes Gesicht. Evelyn Krebs kümmert sich seit 22 Jahren um die Zimmer und Maria Götz betreut die Kunden der Metzgerei sei 23 Jahren. Petra Schaub versorgt die Gäste in der Wirtschaft sei 24 Jahren. Thorsten Kühnlein trat nach seiner Ausbildung als Metzger in den Betrieb ein und arbeitet hier seit über 30 Jahren. Thoma Starke kam nach der Wende aus Ostdeutschland und ist seit 31 Jahren im Gasthof als Koch tätig. Auch Paul Hachenberg ist als Hausmeister seit Jahrzehnten zu Stelle. Rekordhalterin ist Helga Heinkel, die seit 42 Jahren in der Gastwirtschaft tätig ist.

Roland Wahler betonte, dass das Unternehmen dank des Einsatzes seiner Mitarbeiter und der Familie erfolgreich sei. Besonders dankbar ist er für die über 40-jährige Unterstützung durch seine Frau Sigrid. Tochter Nadine und Sohn Florian und ihre Partner tragen entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei. Roland Wahler hatte den Betrieb 1991 von seinem Vater Ernst übernommen und informierte jetzt die Belegschaft, dass er ihn ab 1. Juni an seinen Sohn Florian übergibt. Dieser hat durch seine Tätigkeiten in verschiedenen Betrieben Erfahrungen sammeln können. Diese konnte er bereits erfolgreich umsetzen, so etwa den Partyservice. Mit seiner Partnerin Franziska blickt Florian Wahler optimistisch in die Zukunft.