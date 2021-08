Zwei Mal Tschechow, zwei Mal Liebe und zwei Mal Katastrophen. Die Studiobühne Bayreuth lädt heute und am Donnerstag, 5. August, jeweils um 20 Uhr zum Sommertheater in der Eremitage ein. Die zwei Einakter zeigen mit burleskem Charme die komplizierten und immer wieder neuen Fallstricke der Liebe von völlig verschiedenen Seiten, heißt es in der Einladung.

"Der Heiratsantrag": Aufgeregt, in Frack und Zylinder, bittet der gut situierte, aber schüchterne Junggeselle Lomow um die Hand der temperamentvollen Nachbarstochter Natalia. Vater Tschubukow stimmt gerne zu, doch da hat er die Rechnung ohne seine Tochter gemacht: Bevor Lomow seinen Heiratsantrag machen kann, gerät das fast verlobte Paar in einen aberwitzigen Streit über die Besitzrechte von Ochsenwiesen. Die Situation eskaliert bis zum überraschenden (glücklichen) Ende.

Karten an der Abendkasse

Im "Bär" will der ungehobelte Gutsbesitzer Smirnow rigoros seine Schulden bei einer trauernden Witwe Popowa eintreiben. Die in Trauer erstarrte Witwe wehrt sich vehement, fordert sogar zum Duell, bis der Streit schließlich in Liebe umschlägt und sie ins Leben zurückkatapultiert.

In der Regie von Birgit Franz und Werner Hildenbrand zeigt die Studiobühne die beiden komödiantischen Einakter auf der "Bühne am Wasserturm" in der Eremitage. Karten gibt es an der Abendkasse. Es spielen Frank Ammon, Michaela Beuschel, Jürgen Fickentscher, Oliver Hepp, Gabriela Paule und Tim Sokollek. Die Spieldauer beträgt zweimal 40 Minuten, dazwischen gibt es eine Pause. red