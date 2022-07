Wenn es um den Bau oder die Sanierung von Anwesen geht, zeigt sich der Markt Thurnau normalerweise großzügig. Doch für das Vorhaben von Jürgen Pfaffenberger erteilten die Räte kein grünes Licht.

Pfaffenberger möchte auf einem Grundstück in Limmersdorf an der Tanzlinde vier Einfamilienwohnhäuser errichten. Der Bauausschuss hatte sich bereits ausführlich mit dem Vorhaben befasst, auch ein Ortstermin fand statt. Problematisch sei die Erschließung. Denn die Ver- und Entsorgungsleitungen verlaufen auf Privatgrund. Und auch die Zufahrt sei nicht geregelt, machte Verwaltungsleiter Benny Wich klar. Diese Zufahrt müsse man erst schaffen und widmen, und man müsste die Leitungen auf öffentlichem Grund konzipieren. "Wir wollen weiter eine Lösung suchen, um das Vorhaben zu ermöglichen", so Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU). Er bat darum, sich mit dem Vorhabenträger weiter zu besprechen und einen etwaigen Erschließungsvertrag aushandeln zu dürfen. Die Räte gaben dem Bürgermeister grünes Licht für das von ihm vorgeschlagene Vorgehen.