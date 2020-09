Drei Jugendliche in der evangelischen Kirchengemeinde Gleisenau feierten in der Kirche Sankt Magdalena in Ebelsbach das Fest ihrer Konfirmation. Unser Bild zeigt die Jugendlichen mit Pfarrer Andreas Schlechtweg aus Hallstadt sowie der Sozialpädagogin Caroline Ullrich (rechts). Sie begleitete die Jugendlichen in der Vorbereitung. Foto: Günther Geiling

