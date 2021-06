Scharf auf einen Sprung in den Goldbergsee waren beim Anschwimmen der Badesaison 2021 neun Wasserratten. War ja auch kein Wunder: Bei Außentemperaturen von 37 Grad war ein Bad im kühlen Nass von 21,7 Grad willkommen. "Wichtig ist", sagte Annalena Rödel, ein aktives Wasserwachtmitglied, "unbedingt abkühlen oder langsam in den See gehen." Sie war richtig heiß auf das Anschwimmen und erreichte als Erste die Badeinsel, die von maximal fünf Personen benutzt werden darf. Zutritt zum See, der bis zu neun Meter tief ist, haben nur geübte Schwimmer. Bürgermeister Marc Benker (CSU) ließ sich das Anschwimmen nicht entgehen. War er doch neben Thomas Ecker, Vorsitzender der Wasserwacht Ortsgruppe Marktschorgast, Bademeister Rene Klatt, Florian Zickler (der neue Pächter des Kiosks) und Annalena Rödel bei der ersten Gruppe dabei. Ein zweites Mal gab Hans Tischhöfer (FW), Bürgermeister a. D. und Gemeinderat, das Startzeichen für Martin Schöffel (CSU), Mitglied des Landtags, Gemeinderat Toni Nüssel (CSU), Klaus Nüssel, Nancy Sobierajski, Ehrenmitglied und jüngstes Mitglied der Wasserwacht. Vor dem Sprung in den See dankte Benker allen Helfern und wünschte bei hoffentlich vielen sonnigen Tagen eine unfallfreie Badesaison. Prei