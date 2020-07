Der neue Familienpass "Däumling" erscheint am 1. August

Lange war unklar, ob und in welcher Form der beliebte Familienpass "Däumling" von Stadt und Landkreis Bamberg für das Schuljahr 2020/2021 erscheinen kann. Letztendlich ist es allen Beteiligten trotz der aktuellen Situation gelungen, wieder 136 Angebote für den Familienpass zu gewinnen, teilt die Stadt mit.

Mit dem "Däumling" bekommen Familien Ausflugstipps an die Hand und sparen dabei mit den attraktiven Ermäßigungs- und Nutzungscoupons noch bares Geld. Die Angebote aus den Bereichen "Sport & Freizeit", "Sehenswertes", "Erlebnis & Spiel", "Kultur, Musik & Bildung" und "Kino & Theater" bedeuten Spannung und Entspannung bei jeder Wetterlage und für jede Altersklasse.

Der Familienpass kostet 5 Euro, jeder Pass gilt für maximal zwei Erwachsene und vier Kinder bis einschließlich 17 Jahren. Ab dem fünften Kind erhält eine Familie beim Kauf eines "Däumlings" einen zweiten gratis dazu. Er ist wie gewohnt ab 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 gültig.

Verkaufsstellen

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Familienpass "Däumling" dieses Jahr nicht an allen gewohnten Verkaufsstellen erhältlich, unter anderem kann er nicht in den Filialen der Sparkasse Bamberg gekauft werden. Deshalb bieten Stadt und Landkreis an, den Familienpass online unter www.daeumling-bamberg.de zu bestellen. Der Däumling ist außerdem ab 1. August bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Stadtgebiet Bamberg: Buchhandlung Osiander, Grüner Markt 16; Jobcenter, Mannlehenweg 27; Karstadt, Grüner Markt 23; Landratsamt (Infothek), Ludwigstraße 23; Rathaus am ZOB, Promenadestraße 2a (bitte vorab online unter www.stadt.bamberg.de über die aktuell gültige Zutrittsregelung informieren); Rewe Rudel, Würzburger Straße 55; VR-Bank Bamberg (alle Filialen), Willy-Lessing-Straße 2. Landkreis Bamberg: in allen Rathäusern der Gemeinden; Buchhandlung Osiander, Market-Center, Michelinstraße 142, Hallstadt; Ertl-Zentrum, Emil-Kemmer-Straße 19, Hallstadt; VR-Bank Bamberg (alle Filialen im Landkreis).

Weitere Informationen zum Familienpass Däumling gibt es im Internet unter www.daeumling-bamberg.de. red