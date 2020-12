Die zufällig anwesenden Passanten hielten den Atem an und das nicht nur wegen des herrschenden Schwerlastverkehrs vor der Michelauer Kirche. In luftiger Höhe schwebte eine rund sechs Meter lange Holzsäule über der Straße. Mit Hilfe eines mächtigen Krans wurde dieser neue Kaiserstiel in die offene Turmhaube eingesetzt.

Unter einem Kaiserstiel versteht man im Holzbau die innere Spitze einer Turmkonstruktion. Es handelt sich um das zumeist hölzerne, senkrecht stehende, oberste Bauteil der Dachkonstruktion, an deren Spitze die Sparren eingezapft werden.

Gleich mehrfach wurde das spektakuläre Ereignis im Film und Foto dokumentiert. Zwar hat man sich in Michelau inzwischen an die massive Gerüstkonstruktion am Turm der Johanneskirche gewöhnt, doch der mehrachsige Autokran mit einem Auslegersystem, das den "geköpften" Turm der Johanneskirche locker nochmals um 20 Meter überragte, das war schon etwas Besonderes

Beeindruckend war auch die Präzision, mit der der Kaiserstiel von der Ladefläche des Lkw genommen und ohne Zwischenstopp zur Turmhaube emporgehoben wurde. Nur kurzzeitig musste der Verkehr auf der Neuenseer Straße (LIF 2) angehalten werden und schon senkte sich die Holzsäule in ihre Verankerung auf dem Turm.

Angesichts der Jahreszeit und der herrschenden Witterung sind alle Beteiligten froh, dass dieser aufsehenerregende Akt so perfekt geklappt hat, denn erst wenn das Dach wieder dicht ist und die neue Verkleidung der Turnhaube angebracht ist, kann man sich voll auf die zahlreichen Arbeiten im Innern der Kirche konzentrieren.