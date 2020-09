Die Stühle zusammengestellt, die Speisekarten ungenutzt, die Gaststätte leer - so sah es lange auch in Bad Kissingen aus. Flaute in der Gaststätte: Corona hat zu einem Einbruch in der Beherbergungs- und Gastrobranche geführt. Unternehmen sollten die Kurzarbeit jetzt nutzen, um ihre Beschäftigten weiterzubilden, so die Gewerkschaft NGG. Foto: NGG