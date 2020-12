Am Dienstag, 29. Dezember, lagen im Landkreis Bad Kissingen 17 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 265 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 33 Personen genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 185,0. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1521 Coronafälle bestätigt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter. Als gesundet gelten inzwischen 1217 Personen. 39 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 384 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 41 Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (178), Hammelburg (39), Bad Brückenau (48).

Vier Todesfälle

Vier weitere Personen sind dem Landratsamt zufolge mit Covid-19 verstorben. Drei von ihnen waren über 80 Jahre alt, eine über 75 Jahre alt. Alle waren mehrfach vorerkrankt. Drei von ihnen lebten zuletzt im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt (wir berichteten).

Im Helios St. Elisabeth Krankenhaus in Bad Kissingen haben sich drei weitere MitarbeiterIn nen mit Covid-19 infiziert. Im Azurit Pflegezentrum Bad Bocklet ist ein weiterer Bewohner Corona-positiv getestet worden. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus

Wie so viele Feste und Feiern in den letzten Monaten, wird auch der Jahreswechsel von vielen Menschen anders gefeiert werden müssen als gewohnt, heißt es in einer weiteren Pressemitteilung aus dem Landratsamt Bad Kissingen. Damit sich das Virus nicht noch schneller verbreitet und die Krankenhäuser möglichst verschont bleiben von Verletzten durch Silvesterfeuerwerk und Böllern, haben sich Bund und Länder auf verschärfte Regelungen für Silvester und Neujahr verständigt.

Für diese beiden Tage besteht ein vollständiges Verbot von Versammlungen und Ansammlungen. Der Verkauf von Pyrotechnik der Kategorie F2 vor Silvester ist verboten.

Private Treffen sind an Silvester und Neujahr nur möglich mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird; die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Das Landratsamt weist auf de die bayernweit geltende nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr früh hin. Das Abbrennen von Pyrotechnik stellt keinen Grund dar, die Wohnung zu verlassen.

Bei einem Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre ist ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro vorgesehen. red