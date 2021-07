Die Staatsbad Philharmonie Kissingen spielt am Samstag, 17. Juli, ein Benefizkonzert in Nördlingen. Zu Ehren seiner verstorbenen Frau Karin hat Hans-Werner Ernst ein

Benefizkonzert im Klösterle in Nördlingen organisiert. Die Spendenerlöse des Konzerts gehen an die Hans und Karin Ernst-Stiftung, die junge Menschen in Nördlingen unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind. Des Weiteren

werden kulturelle Vereinigungen im musikalischen Bereich gefördert sowie Mittel der

Stiftung für Projekte in Entwicklungsländern für Kinder und Jugendliche verwendet.

Aufgrund des Benefizkonzerts finden am Samstag, 17. Juli, keine regelmäßigen Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen statt. Am Sonntag, 18. Juli, findet das erste Konzert um 15.30 Uhr in der Wandelhalle statt. sek