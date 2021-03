Eine im Außenbereich eines Supermarktes in der Hollfelder Straße aufgestellte Alu-Kiste entwendete ein Unbekannter. Der Diebstahl der ca. 80 auf 60 Zentimeter großen und fünf bis zehn Kilogramm schweren Kiste im Wert von ca. 500 Euro, die für die Anlieferung und Abholung von Zeitungen diente, ereignete sich in der Zeit von Samstag, 20.15 Uhr, bis Montagmorgen, 5.45 Uhr. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann der PI Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, Hinweise geben?

Ausweichmanöver endet am Bordstein

Weil ihm am Montagmittag gegen 12.55 Uhr in der Ortsmitte ein blauer Kleinwagen auf seiner Fahrbahn entgegenkam, musste ein 21-jähriger Audi-Fahrer ausweichen, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Es stieß jedoch mit dem Fahrzeug gegen den Bordstein. Dabei wurden beide Felgen der Beifahrerseite sowie der vordere rechte Reifen beschädigt - der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 500 Euro. Ohne anzuhalten fuhr der blaue Kleinwagen weiter. Auch in diesem Fall werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol