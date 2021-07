Sie könnten kaum verschiedener sein und ziehen einander vielleicht gerade deshalb ein Leben lang an: Melissa Gardner, eine lebenslustige Künstlerin aus reichem Hause, die immer wieder gegen gesellschaftliche Konventionen aufbegehrt, und Andy Makepeace Ladd der Dritte, ein aufstrebender Jurist und Politiker aus bescheidenen bürgerlichen Verhältnissen. Von den 1930ern bis in die 80er Jahre schreiben sie einander. Sie flirten, sie streiten und liefern sich pointierte Wortgefechte. Zuerst sind es verbotene Zettelchen unter der Schulbank, später teilen sie in ihren Briefen persönliche Hoffnungen und Träume; mal reicht es nur zu einer Weihnachtskarte, manchmal geht es um Höhepunkte oder verzweifelte Krisen. Zwei Leben, von denen schließlich nur ihre Briefe als Zeugnisse einer großen Liebe zurückbleiben.

„Love Letters“, eine tragikomische Liebesgeschichte in Briefen von A. R. Gurney, ist ein charmantes, witziges und anrührende Stück und seit 1988 ein Dauerbrenner auf internationalen Bühnen. Mit einfachsten theatralischen Mitteln zeichnet der Autor ohne falsche Sentimentalität eine einzigartige Liebesgeschichte , manchmal zynisch, manchmal zärtlich, liebevoll und traurig – einerseits ein Stück Zeitgeschichte , und andererseits gerade im Zeitalter von schnell hin und her geschickten Nachrichten brandaktuell.

Ursula Gumbsch und Arnd Rühlmann bringen das Stück nun nach Bamberg genauer auf die Bühne des Cafés Krackhardt am Maxplatz. Gumbsch und Rühlmann sind seit Jahren ein eingespieltes Duo der Bamberger Theaterszene . In der ersten neuen Produktion des Nana-Theaters seit 2019 lesen sie die Briefe einer unerfüllten Liebe und laden den Zuschauer ein zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle – spannend, leidenschaftlich, hochkomisch und tieftraurig (Musik: Rolf Böhm).

Termine: 10. Juli, 20 Uhr; 22. Juli, 20 Uhr; 29. Juli, 20 Uhr. Karten gibt es beim BVD, Lange Straße 39/41. red