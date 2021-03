Das Robert-Koch-Institut wies für den gestrigen Dienstag Sieben-Tage-Inzidenzen von 37,5 für die Stadt und für den Landkreis Bamberg von 46,9 aus. "Damit ist gesichert, dass der Einzelhandel für die komplette Woche bis einschließlich Samstag öffnen kann", so Landrat Johann Kalb am Dienstagmorgen. Stadt und Landkreis haben Kalb zufolge vereinbart, dass sie ihren Spielraum nutzen wollen.

Die Öffnung wird also erst am zweiten Tag nach einer eventuellen dreitägig durchgehenden Überschreitung des Inzidenzwertes von 50 wieder zurückgenommen. "Bitte halten Sie sich weiterhin an Abstand, Masken und gültige Kontaktbegrenzungen, damit wir diese Entwicklung auch im Interesse unseres Einzelhandels nicht gefährden", so der Landrat.

Warten auf die Schnelltests

Wie die Koordinierungsgruppe Corona von Stadt und Landkreis am Dienstag außerdem mitteilte, wartet sie noch auf die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigten kostenlosen Schnelltests. Sobald eine Lieferung der Schnelltests absehbar ist, werden alle wichtigen Informationen kommuniziert. Am Wochenende hat das Impfzentrum Bamberg außerdem mit den Impfungen von etwa 500 Erziehern sowie Lehrkräften begonnen. Am kommenden Wochenende soll es damit weitergehen: Es sind insgesamt 700 Impfungen geplant. red