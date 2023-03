Zur Mitgliederversammlung des SV Ramsthal fanden sich 40 Mitglieder ein. Aus der Reihe der drei Vorsitzenden des SV Ramsthal ergriff zunächst Jan Gawlik das Wort. Er blickte auf seine Aktivitäten seit Eintritt in den Verein zurück und informierte darüber, dass er zukünftig nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehe. Ebenso gab Anja Langbroek einen Einblick über ihren Einsatz, der sie stark gefordert habe. „Wir führen ein Ehrenamt. Das sollten sich manche vor Augen halten“, stellte sie fest und erklärte ebenfalls, nicht mehr als Vorsitzende anzutreten. Bei den restlichen Mitgliedern des Vorstands war es nicht ganz klar, wie es weitergehen soll. Die Schatzmeister Carolin Sittler und Mirko Kaiser äußerten sich nicht abschließend über ihre Zukunft in einer Führungsposition. Schriftführer Tim Söder macht sein weiteres Engagement von seiner beruflichen Situation abhängig, und der dritte Vorsitzende Udo Schaub macht den Verbleib im Amt von der möglichen neuen Mannschaft abhängig.

Bürgermeister Rainer Morper, der dem Wahlausschuss angehört, dankte der bisherigen Vereinsleitung für den Einsatz in den schweren letzten Jahren. Nach einigen erfolglosen Versuchen in der Versammlung, Kandidaten für den Vorstand zu finden, einigte man sich darauf sich zu vertagen und am 23. März um 19 Uhr einen neuen Anlauf zu nehmen.

Im Rückblick über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres dankte der Verein besonders den Sponsoren, die an der aufwendigen Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Sportgelände mitgewirkt haben. Über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins berichtete Carolin Sittler. Es zeigte sich, dass sich der Saaletal-Marathon, das Weinfest und die Bunten Abende nach den Ausfällen in den Vorjahren positiv auf die wirtschaftliche Situation des Vereins ausgewirkt haben.

Es folgten die Abteilungsberichte. Dass beim Fußball hinsichtlich des Erfolgs nicht alles wie gewünscht läuft, berichtete Timo Kaiser. Die erste Mannschaft kämpft um den Klassenerhalt. Eine Fusion mit Mannschaften aus Nachbargemeinden wurde verworfen. Der Vertrag mit Trainer Bastian Knauer wurde um ein Jahr verlängert.

Matthias Hallhuber ist verantwortlich für den Jugendbereich, der sich nach seinen Angaben im Bereich U7 bis U11 positiv entwickelt. 50 bis 60 Kinder sind hier aktiv. Für 2023 ist ein Fußballcamp mit rund 50 Kindern geplant.

Roland Kühnlein berichtete für die Abteilung Leichtathletik. Kinder aus Aura, Euerdorf, Sulzthal und Wirmsthal sind neben den Ramsthalern im Verein aktiv. Aus der Abteilung heraus wurden der Saaletal-Marathon im Schnee, die Offene Vereinsmeisterschaft und der Weinberglauf durchgeführt. Am Kinderfasching in diesem Jahr engagierten sich junge Leichtathleten.

In diesem Jahr wird am 5. April der Saaletal-Marathon, am 2. Juli die Offene Vereinsmeisterschaft und am 14. Oktober der Weinberglauf stattfinden. Als Gemeinderat und Mitglied des Seniorenausschusses der Gemeinde dankte Kühnlein dem Sportverein für die Unterstützung bei dem erstmals durchgeführten Seniorenfasching . Die Garde des Vereins wurde aus dieser Veranstaltung mit einer Spende bedacht.

Edwin Metzler berichtete für die Abteilung Turnen über die hohe Akzeptanz der angebotenen Übungsstunden in allen Altersklassen. Marlene Späth, die sich seit Jahrzehnten um die Damen und Seniorinnen kümmert, wies auf die Übungsstunden am Montag hin.

Johannes Gehling berichtet für die Abteilung Tischtennis. 28 Erwachsene und fünf Jugendliche treten in drei Herren und einer Jugendmannschaft an. Er wünscht sich mehr Nachwuchs, um das Durchschnittsalter der Mannschaften senken zu können. Den Bericht der Abteilung Kart präsentierte Dennis Langbroek. Die Abteilung feierte im vergangen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest. Langbroek stellte die Bedeutung der Jugendarbeit heraus, momentan seien acht Kinder in der Abteilung aktiv. Die Kart-Abteilung sei ein Angebot, das nur wenige Vereine in der Region haben.

Abteilungsleiter bestätigt

Die in den Abteilungsversammlungen gewählten Abteilungsleiter wurden von der Mitgliederversammlung bestätigt. Die waren im Einzelnen: Abteilung Fußball Florian Hahn (Senioren) und Matthias Hallhuber (Jugendbereich), Abteilung Leichtathletik Roland Kühnlein und Ewald Brand, Abteilung Turnen Astrid Schmitt , Carolin Sittler und Marlene Späth (Sport für Ältere), Abteilung Tischtennis Johannes Gehling und Jan Gawlik, Abteilung Kart Dennis Langbroek und Florian Rath, Abteilung Tennis Heiko Jaksch und Dieter Bauer, Abteilung Mountainbike Steven Späth und Kevin Krebs.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Oliver Gehrmann, Jochen Hesselbach, Vera Kirchner, Franz Koch, Christoph Kraus, Conny Langbroek, Christian Müller , Jürgen Neder, und Monika Wenzel sowie für 40 Jahre Klaus Seufert und Martina Unsleber. hla